Весна в оттенках Furla: Furla Sfera Crossbody и Furla Riva в новых цветах

Весна — это не всегда про новое. Иногда это про возвращение к любимому: к проверенной классике, к привычному маршруту утренней прогулки, к вещам, которые уже стали частью образа — но зазвучали по-новому, в свете весеннего солнца.
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