ИА Новороссия Предсмертную записку 20-летний Иван Гудков оставил в своём небольшом телеграм-канале на 800 человек "Пресс-служба господина Августа".
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