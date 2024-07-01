РЖД между транспортом и логистикой. Мурев, Колесников, Гром, Хатьянов — новые претенденты на пост главы железнодорожного ЦФТО вместо Алексея Шило

Стало известно, что Юрий Бакеркин назначен заместителем генерального директора ОАО «РЖД». Ранее он занимал пост начальника департамента инвестиций монополии и теперь сменил в должности ЗГД господина Шило.
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