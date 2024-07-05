Бушующий в Подмосковье ураган «Орхан» направляется на Москву. Фоторепортаж

Аномально сильные ливни и ураганы ожидаются в пятницу, 5 июля, в 12 регионах России. МЧС России выпустило предупреждение о грозах с градом, которые затронут многие регионы: Новгородскую, Смоленскую и Ленинградскую области.
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