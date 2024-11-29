Артиллеристы бьют в цель! Лучшее видео из зоны СВО

Расчеты 152-миллиметровых гаубиц «Мста-Б» » артиллерийского подразделения Южной группировки войск на кураховском направлении наносят удары по выявленным огневым позициям ВСУ и не оставляйет боевикам шанса.
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