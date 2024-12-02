На колесах к звездам

Нелегкая это ноша — советское кинонаследие переиначивать… (Лев Зулькарнаев (слева) и Денис Косиков.) Фото: Кадр из сериала «Подростки в космосе» В Советском Союзе было плохо все (ладно, почти), кроме детей.
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