Радиоактивность брони танков «Абрамс» — не такой уж и миф С конца 1980-х годов американские танки «Абрамс» начали получать комбинированное бронирование, включающее в себя обеднённый уран.
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Радиоактивность брони танков «Абрамс» — не такой уж и миф С конца 1980-х годов американские танки «Абрамс» начали получать комбинированное бронирование, включающее в себя обеднённый уран.
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