Удар по ВСУ под Одессой: детонации, потери британцев и французов

Подполье сообщило о крайне результативном ударе ВС РФ по наемникам в Одессе. Что известно об ударе, какие наемники уничтожены, где еще били российские ракеты? Что известно об ударе под Одессой Подпольщики сообщили о ракетном ударе по району Одессы Чабанка, где находится пансионат.