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Петербургский дневник

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Председатель петербургской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Елена Тихомирова высказалась о программе «Серебряный возраст»

Председатель петербургской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Елена Тихомирова высказалась о программе «Серебряный возраст»

Она считает это предложение губернатора Петербурга Александра Беглова полезным Председатель Правления Петербургской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Елена Тихомирова прокомментировала программу реабилитации и поддержки пожилых людей «Серебряный возраст».

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