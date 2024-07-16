Председатель петербургской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Елена Тихомирова высказалась о программе «Серебряный возраст»

Она считает это предложение губернатора Петербурга Александра Беглова полезным Председатель Правления Петербургской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Елена Тихомирова прокомментировала программу реабилитации и поддержки пожилых людей «Серебряный возраст».
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