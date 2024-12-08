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В администрации США ввели запрет на контакты с Россией

Администрация президента Соединённых Штатов Америки Джо Байдена ввела запрет на контакты с Российской Федерацией, сообщил полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон, выступая на конференции в Национальном клубе печати в Вашингтоне.

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