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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Кандидаты в президенты Финляндии разошлись во мнении о звонке Путина

Кандидаты в президенты Финляндии разошлись во мнении о звонке Путина

ХЕЛЬСИНКИ, 30 января, ФедералПресс. Финские политики Пекка Хаависто и Александр Стубб, принимающие участие в президентских выборах, ответили, приняли бы они поздравления от Владимира Путина в случае победы.

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