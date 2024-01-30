Кандидаты в президенты Финляндии разошлись во мнении о звонке Путина

ХЕЛЬСИНКИ, 30 января, ФедералПресс. Финские политики Пекка Хаависто и Александр Стубб, принимающие участие в президентских выборах, ответили, приняли бы они поздравления от Владимира Путина в случае победы.
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