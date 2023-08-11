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Трансгендер – представитель сил обороны Украины оскорбила россиян

Трансгендер – представитель сил обороны Украины оскорбила россиян

КИЕВ, 11 августа, ФедералПресс. Официальный представитель ВСУ для западной аудитории, трансгендер Сара Эштон-Чирилло провела пресс-конференцию для знакомства с журналистами, во время которой она обсудила конфликт на Украине и оскорбила россиян.

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