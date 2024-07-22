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Один из спасенных детенышей нерпы не захотел возвращаться в Ладогу

Очень необычно закончился очередной выпуск трёх ладожских нерпят, рассказали в сообществе “Спасение тюленей 699-23-99“, Два наших славных питомца с радостью вернулись в свою естественную среду обитания, а третий сначала уплыл вместе со всеми очень далеко от берега и исчез из вида, но через 10 минут он очень стремительно и точно вернулся на место выпуска и […] Запись Один из спасенных детенышей нерпы не захотел возвращаться в Ладогу впервые опубликована на сайте karelia.

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