Очень необычно закончился очередной выпуск трёх ладожских нерпят, рассказали в сообществе “Спасение тюленей 699-23-99“, Два наших славных питомца с радостью вернулись в свою естественную среду обитания, а третий сначала уплыл вместе со всеми очень далеко от берега и исчез из вида, но через 10 минут он очень стремительно и точно вернулся на место выпуска и […] Запись Один из спасенных детенышей нерпы не захотел возвращаться в Ладогу впервые опубликована на сайте karelia.