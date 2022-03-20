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Евсеев про главу «Уфы» Мурзагулова: «Он лепит в инстаграме, чтобы все писали его фамилию. Он проснулся один, вечером – другой»

Вадим Евсеев пренебрежительно отозвался о руководителе «Уфы». Бывший главный тренер «Уфы» отреагировал на слова, предположительно в свой адрес, председателя попечительского совета «Уфы» Ростислава Мурзагулова.

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