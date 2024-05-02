Подполье сообщило об ударе российских войск по расположению боевиков ВСУ в Харькове: Карта специальной военной операции на Украине на 2 мая 2024 года Юлия СоколоваРоссийские вооруженные силы вновь привлекли внимание мировой общественности, осуществив ракетный удар по одному из ключевых объектов в Одессе.
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