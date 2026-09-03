Происшествия
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Происшествия

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В Санкт-Петербурге в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве задержаны тринадцать человек

В Санкт-Петербурге в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве задержаны тринадцать человек

Следственными органами Главного следственного управления СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.

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