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«Ваша поддержка дает силы для победы»: Пригожин отреагировал на поздравления

«Ваша поддержка дает силы для победы»: Пригожин отреагировал на поздравления

Предприниматель Евгений Пригожин выразил благодарность за поздравления с днем рождения. Заявление бизнесмена опубликовано пресс-службой компании «Конкорд».

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