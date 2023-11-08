Квота на экспорт зерна из РФ с 15 февраля по 30 июня 2024 года составит 24 млн тонн

В России собрано уже 147 млн тонн зерновых, потенциал экспорта зерна в текущем сезоне составляет 65 млн тонн, а экспортная квота определена в объеме 24 млн тонн, сообщают РИА "Новости" со ссылкой на первого замглавы Минсельхоза РФ Оксану Лут.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии