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Диетолог назвала безопасную норму сухофруктов в день

Диетолог назвала безопасную норму сухофруктов в день

Сухофрукты с добавлением сиропа или сахара, а также обработанные диоксидом серы стоит ограничивать сильнее — они могут провоцировать скачки глюкозы и аллергические реакции Сухофрукты часто рассматриваются как полезная альтернатива сладостям, но их влияние на организм зависит от состояния здоровья и количества потребления, сообщила в интервью RT диетолог Нурия Дианова.

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