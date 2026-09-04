Диетолог назвала безопасную норму сухофруктов в день

Сухофрукты с добавлением сиропа или сахара, а также обработанные диоксидом серы стоит ограничивать сильнее — они могут провоцировать скачки глюкозы и аллергические реакции Сухофрукты часто рассматриваются как полезная альтернатива сладостям, но их влияние на организм зависит от состояния здоровья и количества потребления, сообщила в интервью RT диетолог Нурия Дианова.
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