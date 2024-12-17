В Татарстане введены сразу три новых объекта по нацпроекту «Безопасные качественные дороги»

Расскажем о том, какие именно участки были запущены в эксплуатацию.фото: пресс-служба мэрии КазаниВ рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Татарстане введены сразу три масштабных объекта — Горьковское шоссе в Казани, автомобильная дорога в рамках проекта «Большой Зеленодольск» и участок трассы М-7, проходящий недалеко от Иннополиса.