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В Татарстане введены сразу три новых объекта по нацпроекту «Безопасные качественные дороги»

В Татарстане введены сразу три новых объекта по нацпроекту «Безопасные качественные дороги»

Расскажем о том, какие именно участки были запущены в эксплуатацию.фото: пресс-служба мэрии КазаниВ рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Татарстане введены сразу три масштабных объекта — Горьковское шоссе в Казани, автомобильная дорога в рамках проекта «Большой Зеленодольск» и участок трассы М-7, проходящий недалеко от Иннополиса.

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