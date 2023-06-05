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Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович решил завершить карьеру

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович решил завершить карьеру

Шведский футболист и форвард «Милана» Златан Ибрагимович объявил о завершении карьеры. С заявлением 41-летний нападающий выступил после матча миланского клуба с «Вероной».

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