Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович решил завершить карьеру

Шведский футболист и форвард «Милана» Златан Ибрагимович объявил о завершении карьеры. С заявлением 41-летний нападающий выступил после матча миланского клуба с «Вероной».
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