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«Спартак» — СКА. Прямая трансляция: смотреть КХЛ онлайн

«Спартак» — СКА. Прямая трансляция: смотреть КХЛ онлайн

Хоккеисты «Спартака» и СКА сойдутся в очной встрече в рамках регулярного чемпионата КХЛ в четверг, 10 сентября.

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