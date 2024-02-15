41 очко Карри не спасли «Голден Стэйт» от поражения в матче с «Клипперс»

«Голден Стэйт Уорриорз» потерпели поражение от «Лос-Анджелес Клипперс». Ранним утром 15 февраля в калифорнийском Окленде прошел матч регулярного чемпионата НБА, в котором местный «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Лос-Анджелес Клипперс».
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