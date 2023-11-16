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Пугачева и Галкин* отметили бронзовую свадьбу

Пугачева и Галкин* отметили бронзовую свадьбу

Вопреки разговорам о несостоятельности брака двух артистов, они женаты уже 22 года.Алла Пугачёва и Максим Галкин* сбежали от войны на Ближнем востоке и купили недвижимость на Кипре, где в свободное от гастролей пародиста время мило прогуливаются, взявшись за руки, среди живописных видов.

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