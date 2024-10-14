Расчеты РСЗО "Град" уничтожили боевиков пехоты ВСУ в курском приграничье

Скриншот видео Расчеты РСЗО БМ-21 "Град" артподразделения ВДВ, входящего в состав группировки войск "Север", уничтожили скопление пехоты военнослужащих ВСУ и украинских националистов в приграничном районе Курской области.
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