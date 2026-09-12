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RT Russia

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Карлсон назвал Украину тоталитарным режимом

Карлсон назвал Украину тоталитарным режимом

На Украине установлен тоталитарный режим, заявил американский журналист Такер Карлсон. Карлсон в интервью RT назвал украинское правительство тоталитарным режимом.

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