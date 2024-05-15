Синтия Ламмис: "Разработчики криптокошельков не виноваты в движении преступных активов"

Два сенатора, Синтия Ламмис и Рон Уайден, высказали свои обвинения в адрес Агентства по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN), обвинив его в предвзятом отношении к регулированию криптовалют.
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