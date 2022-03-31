Слабительные средства для взрослых при. Таблиц. Основные причины запоров (Златкина А. Р. 2002) Эндокринные и метаболические болезни Сахарный диабет, гипотериоз, гиперкальциемия, ожирение, порфирия Неврогенные факторы ВСД Неврологические болезни (периферический уровень нейропатологии) Болезнь Паркинсона, рассеянный склероз, сакролеит, болезнь Гиршпрунга Болезни ректоанальной зоны Стриктуры (доброкачественные и злокачественные), проктит, анизм, гипертонус анального сфинктера Ятрогенные болезни Спайки после хирургических операций, лучевой терапии, прием лекарственных препаратов Недостаточная физическая активность Гиподинамия Пищевые факторы Низкое содержание растительной клетчатки Торможению двигательной функции кишечника и появлению запоров, особенно у пожилых и старых людей, способствует недостаточная физическая активность (гиподинамия).