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Слабительные средства для взрослых при..  Таблиц. Основные причины запоров (Златкина А. Р. 2002)

Слабительные средства для взрослых при..  Таблиц. Основные причины запоров (Златкина А. Р. 2002)

Слабительные средства для взрослых при.  Таблиц. Основные причины запоров (Златкина А. Р. 2002) Эндокринные и метаболические болезни Сахарный диабет, гипотериоз, гиперкальциемия, ожирение, порфирия Неврогенные факторы ВСД Неврологические болезни (периферический уровень нейропатологии) Болезнь Паркинсона, рассеянный склероз, сакролеит, болезнь Гиршпрунга Болезни ректоанальной зоны Стриктуры (доброкачественные и злокачественные), проктит, анизм, гипертонус анального сфинктера Ятрогенные болезни Спайки после хирургических операций, лучевой терапии, прием лекарственных препаратов Недостаточная физическая активность Гиподинамия Пищевые факторы Низкое содержание растительной клетчатки Торможению двигательной функции кишечника и появлению запоров, особенно у пожилых и старых людей, способствует недостаточная физическая активность (гиподинамия).

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