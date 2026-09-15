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Воронежские новости

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Две легковушки столкнулись на трассе Воронеж — Тамбов: в ДТП пострадал один человек

Две легковушки столкнулись на трассе Воронеж — Тамбов: в ДТП пострадал один человек

Вчера, 14 сентября, около 10:25 на 15 км трассы «Воронеж — Тамбов» в Новоусманском районе произошла авария.

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