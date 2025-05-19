Несекретные мат...
Нет ничего тайногоОбзорно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Несекретные материалы

14 466 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Семахина
    Забыли засранцы благодаря кому они живут,кто их спас годы ВОВ.Ишь  твари заподнимали хвост.Польша готовит пр...
  • Елена Семахина
    Пшеки сраные явно оборзелиПольша готовит пр...
  • Анатолий Анатольев
    Поступят, как и Мосейчук, из-за границы будут только ПУГАТЬ! Только студенты там могут делать перевороты!!! ХИ-ХИ!«Шаги военного пе...

Арестович* объяснил, почему Путин – самым вменяемый политик за последние 26 лет

Арестович* объяснил, почему Путин – самым вменяемый политик за последние 26 лет

Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович* заявил, что российский президент Владимир Путин – самый вменяемый политик за последние 26 лет.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ольга Каширина
Наконец-то    Арестович нашел   слово, которое  верно определяет Путина. &quot;ВМЕНЯЕМЫЙ&quot;.  Это слово много раз приходило   в голову.  В отличие от невменяемого, неумного,   жестокого, ненавидящего своих украинцев Зеленского.
Ответить
2 д.
Надежда
Что, Люся, пришло время просить политическое убежище в России?)😏
Ответить
2 д.
Ludmila Blaua
Обувная фабрика номер Один. Первый переобулся, Гордон в очереди.
Ответить
2 д.
наверх