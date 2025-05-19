Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович* заявил, что российский президент Владимир Путин – самый вменяемый политик за последние 26 лет.
Арестович* объяснил, почему Путин – самым вменяемый политик за последние 26 лет
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ольга Каширина
Наконец-то Арестович нашел слово, которое верно определяет Путина. "ВМЕНЯЕМЫЙ". Это слово много раз приходило в голову. В отличие от невменяемого, неумного, жестокого, ненавидящего своих украинцев Зеленского.
Ответить
2 д.
Надежда
Что, Люся, пришло время просить политическое убежище в России?)😏
Ответить
2 д.
Ludmila Blaua
Обувная фабрика номер Один. Первый переобулся, Гордон в очереди.
Ответить
2 д.
Свежие комментарии