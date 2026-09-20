Комаров: В ПФО явка на выборах превысила показатель 2021 года

Игорь Комаров Фото: © «Татар-информ» Явка на выборах в Государственную Думу ФС РФ IX созыва в регионах Приволжского федерального округа на 10% выше, чем в 2021 году, когда проходили выборы предыдущего состава нижней палаты парламента.
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