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Татар-информ

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Комаров: В ПФО явка на выборах превысила показатель 2021 года

Комаров: В ПФО явка на выборах превысила показатель 2021 года

Игорь Комаров Фото: © «Татар-информ» Явка на выборах в Государственную Думу ФС РФ IX созыва в регионах Приволжского федерального округа на 10% выше, чем в 2021 году, когда проходили выборы предыдущего состава нижней палаты парламента.

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