Комаров: В ПФО явка на выборах превысила показатель 2021 года

Игорь Комаров Фото: © «Татар-информ» Явка на выборах в Государственную Думу ФС РФ IX созыва в регионах Приволжского федерального округа на 10% выше, чем в 2021 году, когда проходили выборы предыдущего состава нижней палаты парламента.