Оконфузилась на весь Интернет: Ивлеева перепутала Рождество с Пасхой

Настя Ивлеева поздравила своих подписчиков с Рождеством, однако перепутала этот праздник с другим. В своем телеграме блогерша опубликовала два поста, в одном из которых она написала «С Рождеством Христовым!», а во втором — «Христос Воскресе!».