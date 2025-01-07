Политика как он...
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Политика как она есть

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  • Борис Леонтьев
    Отдать-то Европа отдаст, только кто это дерьмо назад брать будет?В Госдуме назвали...
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Оконфузилась на весь Интернет: Ивлеева перепутала Рождество с Пасхой

Оконфузилась на весь Интернет: Ивлеева перепутала Рождество с Пасхой

Настя Ивлеева поздравила своих подписчиков с Рождеством, однако перепутала этот праздник с другим. В своем телеграме блогерша опубликовала два поста, в одном из которых она написала «С Рождеством Христовым!», а во втором — «Христос Воскресе!».

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