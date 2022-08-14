С начала спецоперации российские войска уничтожили 4 303 танка и других бронемашин ВСУ

В Министерстве обороны России заявили днем в воскресенье, 14 августа, что в ходе специальной военной операции на Украине уничтожены более 4,3 тысячи танков и других боевых бронемашин ВСУ.
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