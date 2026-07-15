65-летнюю телеведущую госпитализировали без сознания после падения

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Известная валлийская телеведущая Кэрол Вордерман сообщила, что попала в больницу после падения. Подробностями случившегося 65-летняя ведущая поделилась в соцсети Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).