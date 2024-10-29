⏺В крымских сёлах отремонитруют здания для проведения спортивных кружков «С точки зрения домов культуры мы уже говорили, и спортивных объектов.
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⏺В крымских сёлах отремонитруют здания для проведения спортивных кружков «С точки зрения домов культуры мы уже говорили, и спортивных объектов.