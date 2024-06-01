Прыжок Карвахаля, ошибка Матсена и сейвы Куртуа: «Реал» обыграл «Боруссию» в финале Лиги чемпионов

«Реал» обыграл «Боруссию» в финале Лиги чемпионов в Лондоне. До перерыва мадридцы почти не угрожали воротам соперника, в то время как дортмундцы создали несколько опаснейших моментов, но не сумели огорчить Тибо Куртуа.