11 нелепых исследований, которые учёные проводили на полном серьёзе

Как правильно макать печенье? Может ли магнит поднять лягушку? Какими только чудны́ми вопросами не задавались исследователи!Болит ли голова у дятла? В работе доктора Швоба, опубликованной в «Британском офтальмологическом журнале», сообщается, что голова у дятла не болит в виду того, что у него крепкий череп и маленький мозг.