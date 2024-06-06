Любопытности и ...
Всё может быть!Всякие невероятности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Любопытности и невероятности

9 201 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • А Кудасов
    Заканчивали бы экспериментировать, баловаться. Очевидно, что это к хорошему не приведёт как и в опытах по скрещиванию...17 удивительных г...
  • Владислав Ильмер
    Сапа это подкоп. Тихая сапа - подкоп при проведении которого грунт не выносится наружу, а остаётся в тоннеле12 известных крыл...
  • Владислав Ильмер
    2 ошибки. Чистое золото как раз мягкое, чем и отличается от сплавов. А чтобы отличить "Американское золото" - позолоч...12 известных крыл...

11 нелепых исследований, которые учёные проводили на полном серьёзе

11 нелепых исследований, которые учёные проводили на полном серьёзе

Как правильно макать печенье? Может ли магнит поднять лягушку? Какими только чудны́ми вопросами не задавались исследователи!Болит ли голова у дятла? В работе доктора Швоба, опубликованной в «Британском офтальмологическом журнале», сообщается, что голова у дятла не болит в виду того, что у него крепкий череп и маленький мозг.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх