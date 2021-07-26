Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Traveller
    А перекаченной допингом и анаболиками "тумбочке"-гимнастке из США они не хотят предоставить убежище? Ах да, - "это др...ЕС рассмотрит воз...
  • Тамара Соловьева (Ярцева)
    Мир сошёл с ума! Этот сброд лезет со всех щелей, как тараканы.Художественный ги...
  • GISMbICH
    Для Джонсона было бы здорово, если бы на этой фотке рядом стоял Вин Дизель. Тот вообще 182 см ростом.Дуэйн «Скала» Джо...

«Ювентус» не хочет продлевать контракт с Роналду из-за высокой зарплаты. Но этим летом он не уйдет

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду, вероятно, не продлит контракт с туринским клубом. Как отметил репортер Sky Italy Паоло Агемо, он точно остается в «Юве» этим летом, поскольку нет возможности покинуть клуб.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх
,,