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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фонсека о 3:1 с «Реалом»: «Милан» выиграл, потому что игроки ничего не боялись. Мы показали, что итальянские команды умеют не только защищаться»

Итальянская команда выиграла выездной матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов со счетом 3:1.  «Я думаю, мы выиграли, потому что у игроков хватило смелости играть здесь, ничего не боясь.

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