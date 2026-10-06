Шикарные виды запусков Starship, интернет Starlink вдвое дешевле и антенна бесплатно. SpaceX вдвое снизила цену Starlink для жителей округа, где находится штаб-квартира

«В городе Starbase, штат Техас, находится штаб-квартира SpaceX, а в долине Рио-Гранде живут и работают тысячи наших сотрудников и их семьи» SpaceX запустила специальную программу поддержки жителей округа Камерон в Техасе, где расположена штаб-квартира компании.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым