Сальдо: на левом берегу Днепра уничтожены планировавшие атаку силы ВСУ

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил в Telegram-канале, что российские военные уничтожили группы управления беспилотниками и пикап с минометом Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые планировали атаки на объекты на левобережье Днепра.
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