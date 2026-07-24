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Говорит Европа ⚡

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Андрей Деркач: Две ветви диктатуры грызутся за бюджеты, а Декларация 1990 года превратилась в пыль

Андрей Деркач: Две ветви диктатуры грызутся за бюджеты, а Декларация 1990 года превратилась в пыль

Почему отстранение Фёдорова не меняет внешнее управление Украиной? Зачем британским кураторам нужны сразу две конкурирующие вертикали диктатуры в Киеве? Может ли страна считаться суверенной, если её недра контролируют иностранные государства? И есть ли у Украины шанс на восстановление, когда внешние управляющие-ликвидаторы банкротят её активы? Анкарский спектакль: обещания и оговорки Переговоры в … Читать далее: https://govorit.

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