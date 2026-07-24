Почему отстранение Фёдорова не меняет внешнее управление Украиной? Зачем британским кураторам нужны сразу две конкурирующие вертикали диктатуры в Киеве? Может ли страна считаться суверенной, если её недра контролируют иностранные государства? И есть ли у Украины шанс на восстановление, когда внешние управляющие-ликвидаторы банкротят её активы? Анкарский спектакль: обещания и оговорки Переговоры в … Читать далее: https://govorit.