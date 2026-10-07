Васильев предложил Дзюбе карьеру в Государственной думе

Дмитрий Васильев, двукратный олимпийский чемпион, считает, что Артем Дзюба, экс-нападающий сборной России, мог бы успешно работать в Государственной думе благодаря своей харизме и активной жизненной позиции.
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