«Готовы к отражению общих угроз»: в Приморье начались международные антитеррористические учения

Международные антитеррористические учения начались в Приморье, сообщило Министерство обороны России. В манёврах принимают участие подразделения вооружённых сил России и 11 стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
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