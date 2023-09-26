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«Готовы к отражению общих угроз»: в Приморье начались международные антитеррористические учения

«Готовы к отражению общих угроз»: в Приморье начались международные антитеррористические учения

Международные антитеррористические учения начались в Приморье, сообщило Министерство обороны России. В манёврах принимают участие подразделения вооружённых сил России и 11 стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

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