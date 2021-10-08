Защита зампреда Новатэка требует закрыть его дело из-за истечения срока давности

НЬЮ-ЙОРК, 8 октября. /ТАСС/. Защита зампредседателя правления компании "Новатэк" Марка Энтони Джитвэя подала ходатайство о закрытии его дела за истечением срока давности.
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