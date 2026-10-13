"Путин ответил. Зеленский не понял": "Реализация плана Б" – мощнейшая бомбардировка началась

Минувшие выходные прошли в окружении новостного фона недовольства Трампа Зеленским, требованием начать выборы и угрозами в адрес Киева.
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