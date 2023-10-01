Мужские манипуляции: фразы, которыми жёстко манипулируют мужчины

Сегодня поговорим о мужских манипуляциях. И если ваш мужчина часто использует эти фразы — делайте выводы… Манипуляции — это всегда давление, при котором на нас хотят оказать определённое воздействие словами, зачастую вызвать вину, заставить делать то, что мы не хотим.