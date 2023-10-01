Сказка для двоих
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Сказка для двоих

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Мужские манипуляции: фразы, которыми жёстко манипулируют мужчины

Мужские манипуляции: фразы, которыми жёстко манипулируют мужчины

Сегодня поговорим о мужских манипуляциях. И если ваш мужчина часто использует эти фразы — делайте выводы… Манипуляции — это всегда давление, при котором на нас хотят оказать определённое воздействие словами, зачастую вызвать вину, заставить делать то, что мы не хотим.

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Комментарии
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Елена Александровна
после первой же подобной фразы от мужика надо бежать без оглядки! такого козла не переделать и строить с таким отношения не реально!
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1 д.
Сергей Лепехов
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1 д.
V
Valery
Как много развелось недопсихологов.
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13 час.

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