Мужские манипуляции: фразы, которыми жёстко манипулируют мужчины

Сегодня поговорим о мужских манипуляциях. И если ваш мужчина часто использует эти фразы — делайте выводы… Манипуляции — это всегда давление, при котором на нас хотят оказать определённое воздействие словами, зачастую вызвать вину, заставить делать то, что мы не хотим.
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