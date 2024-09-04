Покупатель приобрел смартфон в 2021 году.Житель города Чайковский купил на сайте Wildberries смартфон iPhone 12 Pro за 99,9 тысячи рублей.
Пермяк подал в суд на Wildberries за неисправный iPhone
Комментарии
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ВВ
Василий Васильев
Ну и что ? Уже было решение суда, которое не было выполнено. Теперь есть второе решение. А что такого случилось, что заставит WB поступить со вторым решением иначе, чем как и с первым ? Я не знаю, но видимо будет и третье "китайское" предупреждением.
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