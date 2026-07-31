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Его нагло обманули в СССР, он решил покорять Америку! Витолиньш тренировался с Ирбе и Знарком, но не заиграл в НХЛ

Его нагло обманули в СССР, он решил покорять Америку! Витолиньш тренировался с Ирбе и Знарком, но не заиграл в НХЛ

«Тренироваться с рижским «Динамо» мне запретили».В 1988 году Харийса Витолиньша выбрали на драфте НХЛ.

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