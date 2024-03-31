Вахтанговский театр представил «Повести Белкина» в постановке Анатолия Шульева

«Повести Белкина» Александра Сергеевича Пушкина были воплощены на сцене Вахтанговского театра. Это первый спектакль Анатолия Шульева в роли главного режиссера, хотя он уже ранее работал в этом театре, поставив «Амадея» годом ранее, сообщает «Российская газета».